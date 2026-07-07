Москва7 июлВести.Пожар на Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга локализован, его ранг понижен с 3 до 2. Об этом пишет управление МЧС России по городу в MAX.
По данным ведомства, сообщение о горении двух ангаров поступило в 6.08 вторника, 7 июля. Огонь распространился на 2 000 квадратных метров.
Из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и неудовлетворительное водоснабжение в 07.17 ранг пожара повышен до номера 3. В 08.44 пожар локализован, отказ номеру 3, работа по номеру 2говорится в сообщении МЧС
О пострадавших не сообщалось.
Тушением занимаются 112 специалистов, они привлекли 30 единиц техники.