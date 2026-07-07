Площадь пожара в ангаре Петербурга увеличилась до 2 000 "квадратов"

Пожар в ангаре Санкт-Петербурга достиг площади в 2 000 квадратных метров Площадь пожара в ангаре Петербурга увеличилась до 2 000 "квадратов"

Москва7 июл Вести.Пожар в ангаре на Софийской улице Санкт-Петербурга достиг площади в 2 000 квадратных метров. Об этом стало известно из сообщения городского управления МЧС России в MAX.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на 500 "квадратов".

Происходит горение в двух ангарах на площади 2000 кв. метров говорится в сообщении

Ранг пожара в 6.26 составил 1Бис. Позже, в 7.17, из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и неудовлетворительное водоснабжение, его ранг повысили до номера 3.

О пострадавших информации нет. В тушении пожара участвуют 112 человек и 30 единиц техники.