Москва7 июлВести.Пожар в ангаре на Софийской улице Санкт-Петербурга достиг площади в 2 000 квадратных метров. Об этом стало известно из сообщения городского управления МЧС России в MAX.
Ранее сообщалось, что огонь распространился на 500 "квадратов".
Происходит горение в двух ангарах на площади 2000 кв. метровговорится в сообщении
Ранг пожара в 6.26 составил 1Бис. Позже, в 7.17, из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и неудовлетворительное водоснабжение, его ранг повысили до номера 3.
О пострадавших информации нет. В тушении пожара участвуют 112 человек и 30 единиц техники.