Пожар в центре Петербурга локализован, из здания эвакуировали 35 человек

Пожар в Адмиралтейском районе Петербурга локализован Пожар в центре Петербурга локализован, из здания эвакуировали 35 человек

Москва14 авг Вести.Пожар в историческом здании в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга локализован, из здания были эвакуированы 35 человек. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 12.56 мск. В здании, размером 64х40 м, происходило горение кровли на площади 100 кв.м.

Известно, что пострадали 2 мужчин.

В 14.25 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-БИС (повышенный номер сложности вызова, означающий, нехватку сил и средств для тушения. — Ред.), работают по номеру 1 … В ходе тушения из здания эвакуированы 35 человек сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

К тушению огня привлечены 30 спасателей и 6 единиц техники.