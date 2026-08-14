Москва14 авгВести.Пожар в историческом здании в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга локализован, из здания были эвакуированы 35 человек. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в 12.56 мск. В здании, размером 64х40 м, происходило горение кровли на площади 100 кв.м.
Известно, что пострадали 2 мужчин.
В 14.25 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-БИС (повышенный номер сложности вызова, означающий, нехватку сил и средств для тушения. — Ред.), работают по номеру 1 … В ходе тушения из здания эвакуированы 35 человексказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
К тушению огня привлечены 30 спасателей и 6 единиц техники.