В Петербурге произошел пожар в жилой многоэтажке, 42 жильца были эвакуированы Сотрудники МЧС потушили пожар в Приморском районе Петербурга

Москва8 авг Вести.В многоэтажном доме в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Из опасной зоны были эвакуированы 42 человека, в том числе четверо детей, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

В шестнадцатиэтажном жилом здании, размером 50х100 метров, на первом этаже, в коммерческом помещении происходило горение обстановки на площади 50 кв. метров говорится в публикации

Возгорание ликвидировано в 21.01. Сведений о пострадавших не поступало.

В работах по тушению были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы техники.