Москва21 июлВести.В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в автомобиле Lada Largus. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент случился у дома №57 на проспекте Королева. Информация о возгорании поступила на пульт вечером во вторник, 21 июля.
21 июля в 22.24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, проспект Королева, у дома №57. В автомобиле марки Lada Largus сгорели сгораемые частиговорится в публикации
Сотрудники МЧС прибыли на место и в 22.39 полностью ликвидировали огонь.
В результате ЧП никто не пострадал.
К тушению привлекались 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.