В Санкт-Петербурге на проспекте Королева сгорел автомобиль Lada Largus

В Приморском районе Петербурга загорелся автомобиль Lada Largus В Санкт-Петербурге на проспекте Королева сгорел автомобиль Lada Largus

Москва21 июл Вести.В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в автомобиле Lada Largus. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент случился у дома №57 на проспекте Королева. Информация о возгорании поступила на пульт вечером во вторник, 21 июля.

21 июля в 22.24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, проспект Королева, у дома №57. В автомобиле марки Lada Largus сгорели сгораемые части говорится в публикации

Сотрудники МЧС прибыли на место и в 22.39 полностью ликвидировали огонь.

В результате ЧП никто не пострадал.

К тушению привлекались 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.