Возгорание площадью 400 кв. м в ДК "Выборгский" в Петербурге ликвидировано

МЧС: в Санкт-Петербурге загорелся дворец культуры "Выборгский", пожар потушен Возгорание площадью 400 кв. м в ДК "Выборгский" в Петербурге ликвидировано

Москва11 авг Вести.В Санкт-Петербурге произошел пожар во дворце культуры в Выборгском районе. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

11 августа ближе к вечеру поступило сообщение, что в здании на улице Комиссара Смирнова произошло возгорание. Прибывшие на место специалисты МЧС эвакуировали из помещения 50 человек.

В 5-6 этажном здании, размером 90 на 90 метров, происходило горение кровли на площади 400 квадратных метров отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ликвидации пожара участвовали 175 человек и 46 единиц техники. В 23.09 пожарные полностью ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.