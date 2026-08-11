Площадь пожара в Выборгском районе Петербурга выросла до 400 кв. м

Пожару в Выборгском районе Петербурга повысили ранг сложности Площадь пожара в Выборгском районе Петербурга выросла до 400 кв. м

Москва11 авг Вести.Площадь возгорания в пятиэтажном здании в Выборгском районе Санкт-Петербурга увеличилось до 400 кв. м. Об этом сообщает региональный МЧС в MAX.

Сообщение о возгорании по адресу: Выборгский район, улица Комиссара Смирнова, дом 15 поступило около 16 часов.

В 5-6 этажном здании размером 90х90 метров происходит горение кровли на площади 400 кв. метров… Из-за угрозы распространения огня в 17.35 ранг пожара повышен до номера 3 уточняется в сообщении

Эвакуированы 50 человек. Пожар от МЧС тушат 56 человек личного состава, привлечено 17 единиц техники.