Москва11 авгВести.Площадь возгорания в пятиэтажном здании в Выборгском районе Санкт-Петербурга увеличилось до 400 кв. м. Об этом сообщает региональный МЧС в MAX.
Сообщение о возгорании по адресу: Выборгский район, улица Комиссара Смирнова, дом 15 поступило около 16 часов.
В 5-6 этажном здании размером 90х90 метров происходит горение кровли на площади 400 кв. метров… Из-за угрозы распространения огня в 17.35 ранг пожара повышен до номера 3уточняется в сообщении
Эвакуированы 50 человек. Пожар от МЧС тушат 56 человек личного состава, привлечено 17 единиц техники.