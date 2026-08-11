Пожар в Выборгском районе Петербурга локализован, пострадавших нет

В Выборгском районе Петербурга локализовано возгорание кровли на здании Пожар в Выборгском районе Петербурга локализован, пострадавших нет

Москва11 авг Вести.Возгорание кровли в здании по адресу улица Комиссара Смирнова, дом 15 в Выборгском районе Санкт-Петербурга локализовано. Подробности региональное МЧС сообщает в MAX.

Данные о пожаре появились 11 августа в 16.07. Кровля на здании площадью 90х90 метров загорелась на площади 400 кв. метров. Были эвакуированы 50 человек.

В 17.35 ранг опасности пожара был повышен, в 19.06 риск возгорания понизили.

В 20.06… работают по номеру 1 Бис... Происходит тление в завалах на площади 70 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали уточняется в сообщении

В ликвидации пожара участвуют 175 человек личного состава и 46 единиц техники, в том числе 78 человек личного состава и 21 единица техники от МЧС РФ.