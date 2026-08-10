Пожарные МЧС Петербурга потушили кровлю дома на 10 кв. м во Фрунзенском районе

Кровля дома загорелась во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга Пожарные МЧС Петербурга потушили кровлю дома на 10 кв. м во Фрунзенском районе

Москва10 авг Вести.Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ликвидировали возгорание кровли дома 64 по набережной Обводного канала, сообщила пресс-служба управления в мессенджере МАХ.

Сообщение о пожаре поступило 9 августа в 22.56.

В двух-четырехэтажном капитально-ремонтируемом здании происходило горение кровли на площади 10 кв. метров. 10 августа в 00.45 пожар ликвидирован отметили в пресс-службе

В тушении участвовали 17 человек на четырех единицах техники. Информации о пострадавших не поступало.