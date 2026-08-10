Москва10 авгВести.Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ликвидировали возгорание кровли дома 64 по набережной Обводного канала, сообщила пресс-служба управления в мессенджере МАХ.
Сообщение о пожаре поступило 9 августа в 22.56.
В двух-четырехэтажном капитально-ремонтируемом здании происходило горение кровли на площади 10 кв. метров. 10 августа в 00.45 пожар ликвидированотметили в пресс-службе
В тушении участвовали 17 человек на четырех единицах техники. Информации о пострадавших не поступало.