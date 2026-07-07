Пожар в двух ангарах на Софийской улице в Петербурге потушен

В Петербурге потушили два ангара, горевших с 6 утра Пожар в двух ангарах на Софийской улице в Петербурге потушен

Москва7 июл Вести.Пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, начавшийся рано утром во вторник, 7 июля, ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

Сообщение о пожаре по адресу: Софийская улица, дом 4, поступило в экстренные службы в 06:08 7 июля. Горели два ангара, огонь распространился по площади в 2 тысячи квадратных метров.

В течение утра ранг пожара несколько раз повышался, в последний раз – до третьего номера. Затем возгорание удалось локализовать, и в течение дня пожарные боролись с тлением в завалах.

В 19:56 пожар ликвидирован говорится в публикации

Сведений о пострадавших не поступало.

В работах по тушению были задействованы 112 сотрудников МЧС России и 30 единиц техники.