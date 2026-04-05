Москва5 апрВести.В городе Волгодонске Ростовской области ликвидирован пожар на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону в мессенджере MAX.
Отмечается, что на пульт Единой дежурной диспетчерской службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-я Заводская улица, дом №15.
По прибытии спасатели установили, что горят два металлических ангара и мусор. Огнем было охвачено 700 "квадратов".
В тушении участвовали 26 человек личного состава и девять единиц специальной техники.
Причины возгорания устанавливаются.