Москва2 маяВести.В Люберцах произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар начался в квартире на 15 этаже здания на улице 3 Почтовое отделение.
Огонь охватил квартиру на 15 этаже, пламя перекинулось на балконы 16 и 17 этажей домаговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Сейчас пламя локализовали на площади 29 квадратных метров.
По данным МЧС, эвакуированы 20 жильцов, спасен один человек, информации о наличии пострадавших не поступало.