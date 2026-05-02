В Люберцах тушат пожар в многоэтажном жилом доме

МЧС: огонь охватил квартиру и балконы на трех этажах в подмосковных Люберцах В Люберцах тушат пожар в многоэтажном жилом доме

Москва2 мая Вести.В Люберцах произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар начался в квартире на 15 этаже здания на улице 3 Почтовое отделение.

Огонь охватил квартиру на 15 этаже, пламя перекинулось на балконы 16 и 17 этажей дома говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Сейчас пламя локализовали на площади 29 квадратных метров.

По данным МЧС, эвакуированы 20 жильцов, спасен один человек, информации о наличии пострадавших не поступало.