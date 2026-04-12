МЧС: трех человек спасли на пожаре в Лужском районе Ленобласти

Москва12 апр Вести.Три человека были спасены на пожаре в Лужском районе Ленинградской области, об этом сообщили в региональном отделении МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в поселке Межозерный. На третьем этаже многоквартирного жилого дома началось возгорание в одной из квартир. Площадь распространения огня составила восемь квадратных метров.

По маршевой лестнице эвакуировано 30 человек, из них 6 детей, из квартиры спасено 2 женщины и ребенок 10 лет говорится в сообщении ведомства

Информация о пострадавших не поступала. Открытое горение полностью ликвидировано.

Причины случившегося устанавливаются.