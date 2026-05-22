Три человека спасены, 12 эвакуированы из пожара в доме в Хабаровске

Москва22 мая Вести.Сотрудники МЧС спасли трех человек из пожара в многоквартирном доме, 12 человек, в том числе четверо детей, эвакуированы, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании в доме на улице Суворова поступило в 10.05 по местному времени (03.05 мск). В квартире на 4 этаже горели вещи на площади 20 кв. м.

Бойцами с помощью индивидуальных спасательных устройств спасено 3 человека. Эвакуировано 12 человек, в том числе 4 ребенка. Пострадавших нет написали в пресс-службе

Силами 14 человек и 4 единиц техники в 11.20 (04.20 мск) пожар ликвидирован.