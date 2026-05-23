Четыре человека выведены из горящего дома пожарными в Петропавловске-Камчатском

Москва23 мая Вести.Четыре человека выведены из горящего деревянного отштукатуренного дома в Петропавловске-Камчатском с помощью спасустройств, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Информация о возгорании крыльца одного из подъездов двухэтажного деревянного жилого дома на улице Авиационной поступила на пульт диспетчера 23 мая в 08.00 по местному времени (23.00 22 мая мск).

По прибытию на место вызова пожарные оказали помощь людям, которые не могли выйти сами из-за задымления.

На свежий воздух с помощью спасустройств были выведены четыре жильца. При этом десять человек смогли выйти самостоятельно. Для минимизации распространения дыма огнеборцы около часа производили дымоудаление отметили в пресс-службе

Силами 11 человек и двух единиц техники в 08.57 по местному времени возгорание было полностью ликвидировано. Деревянное крыльцо подъезда было уничтожено полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Среди вероятных причин возгорания рассматриваются неосторожность при курении и поджог.