Москва23 маяВести.Четыре человека выведены из горящего деревянного отштукатуренного дома в Петропавловске-Камчатском с помощью спасустройств, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
Информация о возгорании крыльца одного из подъездов двухэтажного деревянного жилого дома на улице Авиационной поступила на пульт диспетчера 23 мая в 08.00 по местному времени (23.00 22 мая мск).
По прибытию на место вызова пожарные оказали помощь людям, которые не могли выйти сами из-за задымления.
На свежий воздух с помощью спасустройств были выведены четыре жильца. При этом десять человек смогли выйти самостоятельно. Для минимизации распространения дыма огнеборцы около часа производили дымоудалениеотметили в пресс-службе
Силами 11 человек и двух единиц техники в 08.57 по местному времени возгорание было полностью ликвидировано. Деревянное крыльцо подъезда было уничтожено полностью.
Погибших и пострадавших нет.
Среди вероятных причин возгорания рассматриваются неосторожность при курении и поджог.