В Донецке пенсионерка пострадала при взрыве бытового газа в квартире дома

Жительница Донецка пострадала при взрыве бытового газа в квартире В Донецке пенсионерка пострадала при взрыве бытового газа в квартире дома

Москва16 июн Вести.В Донецке 62-летняя женщина пострадала при взрыве бытового газа в однокомнатной квартире 9-этажного дома. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ДНР.

Инцидент произошел ранним утром 16 июня на ул. Университетская.

Произошел взрыв бытового газа без последующего горения. 62-летняя женщина пыталась включить газовую плиту, но не сразу зажгла спичку... Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате взрыва поврежден простенок на 2 кв.м и оконный блок. Во дворе повреждено остекление легковушки.

На месте происшествия работали 23 спасателя и 5 единиц техники.