Москва16 июнВести.В Донецке 62-летняя женщина пострадала при взрыве бытового газа в однокомнатной квартире 9-этажного дома. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ДНР.
Инцидент произошел ранним утром 16 июня на ул. Университетская.
Произошел взрыв бытового газа без последующего горения. 62-летняя женщина пыталась включить газовую плиту, но не сразу зажгла спичку... Хозяйка квартиры от госпитализации отказаласьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате взрыва поврежден простенок на 2 кв.м и оконный блок. Во дворе повреждено остекление легковушки.
На месте происшествия работали 23 спасателя и 5 единиц техники.