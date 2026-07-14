В МЧС сообщили о спасении женщины из-под завалов после взрыва газа в доме в ЛНР

Женщину спасли из-под завалов после взрыва бытового газа в жилом доме в ЛНР В МЧС сообщили о спасении женщины из-под завалов после взрыва газа в доме в ЛНР

Москва14 июл Вести.Застрявшую под завалами после взрыва бытового газа в жилом доме в ЛНР женщину спасли, под конструкциями могут оставаться еще люди, сообщается в МАХ-канале МЧС Луганской Народной Республики.

Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов женщину, пострадавшую передали медикам отмечается в сообщении

В министерстве уточнили, что, предварительно, под завалами могут оставаться еще два человека. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины, разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось, что на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Первоконной в городе Краснодоне произошел взрыв бытового газа, погибла женщина, вторая находится под завалами.