Москва14 июл Вести.В Краснодоне частично обрушился 2-этажный дом, предварительно, из-за хлопка газовоздушной смеси. Об этом сообщило правительство ЛНР.

Взрыв произошел в двухэтажном доме по улице Первоконной. Частично обрушился один из подъездов. Погибла женщина. Еще одну женщину удалось спасти из-под завалов. Ее передали медикам