Москва14 июлВести.В Краснодоне частично обрушился 2-этажный дом, предварительно, из-за хлопка газовоздушной смеси. Об этом сообщило правительство ЛНР.
Взрыв произошел в двухэтажном доме по улице Первоконной. Частично обрушился один из подъездов. Погибла женщина. Еще одну женщину удалось спасти из-под завалов. Ее передали медикамговорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ
Под разрушенными конструкциями могут оставаться еще 2 человека. Разбор завалов продолжается.