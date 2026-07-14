Дело возбуждено после обрушения части подъезда из-за взрыва газа в Краснодоне

Дело возбуждено после обрушения части подъезда дома в ЛНР из-за взрыва газа Дело возбуждено после обрушения части подъезда из-за взрыва газа в Краснодоне

Москва14 июл Вести.В Краснодоне возбудили уголовное дело после обрушения части подъезда жилого дома из-за хлопка газовоздушной смеси, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Луганской Народной Республике (ЛНР).

Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)… [Проводится] осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначили необходимые экспертизы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предположительно, хлопок газовоздушной смеси произошел в деревянном многоквартирном доме на улице Первоконной около полуночи 14 июля. В результате инцидента одна женщина погибла, еще одну удалось вытащить из-под завалов. Сообщалось, что под завалами могут находиться еще 2 человека – поисковые работы продолжаются.