Москва14 июлВести.До 3 выросло число людей, погибших при обрушении подъезда дома из-за хлопка газовоздушной смеси в Краснодоне в ЛНР. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Поисково-спасательные работы …завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших: мужчины и двух женщинговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Хлопок газовоздушной смеси произошел в деревянном многоквартирном доме на улице Первоконной около полуночи 14 июля. Одну женщину удалось вытащить из-под завалов живой — с травмами она была передана медикам.
На месте работали 21 спасатель и 4 единицы техники МЧС России.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.