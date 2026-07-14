До 3 выросло число погибших при обрушении подъезда дома из-за хлопка газа в ЛНР

До 3 выросло число погибших при обвале подъезда дома из-за хлопка газа в ЛНР До 3 выросло число погибших при обрушении подъезда дома из-за хлопка газа в ЛНР

Москва14 июл Вести.До 3 выросло число людей, погибших при обрушении подъезда дома из-за хлопка газовоздушной смеси в Краснодоне в ЛНР. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Поисково-спасательные работы …завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших: мужчины и двух женщин говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Хлопок газовоздушной смеси произошел в деревянном многоквартирном доме на улице Первоконной около полуночи 14 июля. Одну женщину удалось вытащить из-под завалов живой — с травмами она была передана медикам.

На месте работали 21 спасатель и 4 единицы техники МЧС России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.