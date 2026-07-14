В ЛНР после обрушения части дома дело переквалифицировали на более тяжкий состав

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте обрушения подъезда в ЛНР В ЛНР после обрушения части дома дело переквалифицировали на более тяжкий состав

Москва14 июл Вести.В Краснодоне после обрушения подъезда дома из-за хлопка газовоздушной смеси уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по ЛНР.

Следствие переквалифицировало происшествие в Краснодоне на более тяжкий состав преступления. В настоящее время уголовное дело расследуется по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства, условия и причины произошедшего.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в деревянном многоквартирном доме на улице Первоконной около полуночи 14 июля. Погибли мужчина и 2 женщины, еще одну женщину удалось вытащить из-под завалов живой — с травмами она была передана медикам.

На месте работали 21 спасатель и 4 единицы техники МЧС России.