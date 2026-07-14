Москва14 июлВести.На втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Первоконной в городе Краснодоне произошел взрыв бытового газа, погибла женщина, вторая находится под завалами, сообщается в МАХ-канале МЧС Луганской Народной Республики.
По данным ведомства, произошло частичное обрушение в одном из двух подъездов здания. Дом признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали два человека.
Спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Одна пострадавшая смогла выйти на связь из‑под заваловотмечается в сообщении
Спасатели вручную разбирают конструкции, чтобы добраться до нее.