© Канал ГУ МЧС России по ЛНР в MAX, Соцсети

Жительница ЛНР найдена в горевшей квартире без признаков жизни

Москва11 апр Вести.В городе Червонопартизанске Луганской Народной Республики произошел пожар в 5-этажном доме. В момент ликвидации огня в одной из квартир была обнаружена мертвая женщина, сообщает ГУ МЧС России по ЛНР.

Возгорание в многоквартирном доме произошло на улице Первомайская. Предварительно, очаг воспламенения был в квартире на третьем этаже.

В ходе разведки в горящей квартире обнаружена 55-летняя женщина без признаков жизни написано в канале министерства в MAX

Были спасены 57-летний мужчина с особенностями слуха, не использующий устную речь, а также 88-летняя маломобильная женщина.

На устранение огня понадобилось менее часа. Причина пожара устанавливается.