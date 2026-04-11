Москва11 апрВести.В городе Червонопартизанске Луганской Народной Республики произошел пожар в 5-этажном доме. В момент ликвидации огня в одной из квартир была обнаружена мертвая женщина, сообщает ГУ МЧС России по ЛНР.
Возгорание в многоквартирном доме произошло на улице Первомайская. Предварительно, очаг воспламенения был в квартире на третьем этаже.
В ходе разведки в горящей квартире обнаружена 55-летняя женщина без признаков жизни
Были спасены 57-летний мужчина с особенностями слуха, не использующий устную речь, а также 88-летняя маломобильная женщина.
На устранение огня понадобилось менее часа. Причина пожара устанавливается.