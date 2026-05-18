Мужчина погиб на пожаре в квартире высотки в ЛНР

Москва18 мая Вести.В Рубежном в результате пожара в квартире многоэтажки погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.

Возгорание началось на пятом этаже высотки, расположенной на улице Менделеева. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 30 жильцов, в том числе 4 детей.

К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Огнем уничтожена квартира на площади 18 квадратов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины трагедии предстоит выяснить специалистам.