Москва18 маяВести.В Рубежном в результате пожара в квартире многоэтажки погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.
Возгорание началось на пятом этаже высотки, расположенной на улице Менделеева. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 30 жильцов, в том числе 4 детей.
К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Огнем уничтожена квартира на площади 18 квадратовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины трагедии предстоит выяснить специалистам.