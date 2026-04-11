Москва11 апрВести.Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело после пожара в квартире многоквартирного жилого дома Мытищ, унесшего жизнь одного человека. Об этом сообщает пресс-служба СК Подмосковья.
Жилое помещение загорелось на улице Станционная подмосковного города.
Дело заведено по статье 109 УК РФ.
В результате возгорания один человек погиб, еще пять человек госпитализированы, среди них один ребенок. Огонь распространился на другие квартиры. Жильцов эвакуировали.
По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за аварийной работы электросети.
Возгорание было полностью потушено.