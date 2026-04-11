В Подмосковье возбудили дело по факту пожара в многоквартирном доме Мытищ

Москва11 апр Вести.Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело после пожара в квартире многоквартирного жилого дома Мытищ, унесшего жизнь одного человека. Об этом сообщает пресс-служба СК Подмосковья.

Жилое помещение загорелось на улице Станционная подмосковного города.

В Мытищах возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме говорится в публикации ведомства

Дело заведено по статье 109 УК РФ.

В результате возгорания один человек погиб, еще пять человек госпитализированы, среди них один ребенок. Огонь распространился на другие квартиры. Жильцов эвакуировали.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за аварийной работы электросети.

Возгорание было полностью потушено.