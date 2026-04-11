В Мытищах открыли пункт временного размещения для спасенных из пожара в доме

Москва11 апр Вести.Спасатели вывели из многоэтажного жилого дома в Мытищах, где произошел пожар, 24 человек, сообщается в официальном канале регионального управления ведомства в MAX.

С помощью автолестницы спасен 1 человек с верхних этажей. Люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. По лестничным маршам 23 человека уточнили в МЧС

На базе школы для спасенных из здания развернули пункт временного размещения. Из 146 эвакуированных в ПВР обратились 27 жильцов.

По информации спасателей, на месте происшествия удалось потушить открытый огонь.

Пожар в жилом доме в Мытищах произошел в ночь на 11 апреля. Источником возгорания стала квартира на 11-м этаже, обстоятельства инцидента уточняются. При пожаре погиб один человек, двое пострадали.