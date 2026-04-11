Москва11 апрВести.В Московской области полностью потушили пожар в жилом многоэтажном доме в Мытищах, сообщается в канале регионального отделения МЧС в MAX.
Пожар полностью потушен. Причину пожара установят дознаватели МЧС Россиинаписали в ведомстве
По уточненным данным, при пожаре пострадали 6 человек, один из них ребенок. Изначально стало известно о 3 пострадавших, один из которых погиб.
Пожар в доме на Станционной улице в Мытищах произошел в ночь на 11 апреля. Из-за возгорания из дома эвакуировали 146 человек, часть из них обратилась в пункт временного размещения.