Вести.Пожар в многоэтажном жилом доме в Мытищах в Московской области стал следствием взрыва, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в МЧС рассказали, что горение началось на балконе квартиры на 11-м этаже.
Пламя очень быстро перекинулось на соседние квартиры и на этаж выше. В общей сложности горели минимум три квартиры и несколько балконовзаявляют авторы канала
Предварительно сообщается о погибших, однако официальные лица таких комментариев не давали.
Спасатели работают на месте происшествия уже почти три часа. Устанавливаются причины пожара. Важная деталь – дом не был газифицирован.