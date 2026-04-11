SHOT: взрыв стал причиной пожара на балконе жилого дома в Мытищах

SHOT: пожар в многоэтажке в Мытищах произошел после взрыва

Москва11 апр Вести.Пожар в многоэтажном жилом доме в Мытищах в Московской области стал следствием взрыва, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее в МЧС рассказали, что горение началось на балконе квартиры на 11-м этаже.

Пламя очень быстро перекинулось на соседние квартиры и на этаж выше. В общей сложности горели минимум три квартиры и несколько балконов заявляют авторы канала

Предварительно сообщается о погибших, однако официальные лица таких комментариев не давали.

Спасатели работают на месте происшествия уже почти три часа. Устанавливаются причины пожара. Важная деталь – дом не был газифицирован.