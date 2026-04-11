Москва11 апрВести.Сотрудники МЧС обнаружили погибшего на месте пожара в жилом многоэтажном доме в подмосковных Мытищах, сообщается в пресс-службе ведомства.
На данный момент возгорание локализовано на площади в 70 квадратных метров.
Площадь пожара в квартире на 11 этаже составляет 60 квадратных метров, также огнем частично повреждены несколько балконов. Пострадали три человека, из них один погибзаявили в МЧС
На месте происшествия продолжают работать более 80 спасателей, развернуто 29 единиц техники.
О пожаре в Мытищах стало известно в ночь на 11 апреля. По неподтвержденным данным, причиной возгорания стал взрыв. Официальные лица пока не давали комментариев по теме причин пожара.