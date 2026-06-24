Москва24 июн Вести.В Горловке в результате атаки БПЛА поздно ночью 24 июня обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, утром сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела троих погибших, сообщает Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике в мессенджере MAX.

Подъезд обрушился с первого по пятый этажи. На месте происшествия возник пожар, огнем было охвачено 200 квадратных метров площади.

По данным МЧС, в подъезде находились десять человек. Семь из них смогли выйти по сохранившемуся лестничному маршу, еще три оказались под завалами.

К сожалению, из-под завалов сотрудники МЧС извлекли троих погибших отмечается в публикации

Одному жителю из числа тех, кому удалось спастись, потребовалась медицинская помощь.

На данный момент работы на месте обрушения завершены. В них были задействованы 32 человека и 11 единиц техники от РСЧС, из них от МЧС России – 15 человек и 4 единицы техники. Работы осложняла сохраняющаяся угроза атак БПЛА.