Москва8 авгВести.Жительница Донецка получила ранение в Кировском районе Донецка, когда его атаковал беспилотник, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
По поступившей информации, в Кировском районе в результате атаки БПЛА на торговый объект пострадала женщина 1975 г.р.написал он в мессенджере MAX
Пострадавшей оказана необходимая я медицинская помощь.
БПЛА атаковали также Куйбышевский район Донецка. Там обошлось без пострадавших, повреждено остекление 60 окон и фасад многоквартирного дома, а также два транспортных средства.