Женщина пострадала в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА

В Донецке при атаке беспилотника ранена женщина Женщина пострадала в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА

Москва8 авг Вести.Жительница Донецка получила ранение в Кировском районе Донецка, когда его атаковал беспилотник, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

По поступившей информации, в Кировском районе в результате атаки БПЛА на торговый объект пострадала женщина 1975 г.р. написал он в мессенджере MAX

Пострадавшей оказана необходимая я медицинская помощь.

БПЛА атаковали также Куйбышевский район Донецка. Там обошлось без пострадавших, повреждено остекление 60 окон и фасад многоквартирного дома, а также два транспортных средства.