В Донецке 4 мирных жителя пострадали в результате киевской агрессии

В Донецке 4 мирных жителя пострадали от украинских атак В Донецке 4 мирных жителя пострадали в результате киевской агрессии

Москва16 июн Вести.В Донецке 3 женщины и мужчина получили ранения в результате атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В следствии детонации взрывоопасного предметы в Петровском районе пострадали женщина 1987 г.р. и мужчина 1989 г.р… В Кировском районе в результате ночной атаки БПЛА ранение получила женщина 1956 г.р. Повреждены кровля и фасад здания жилого частного дома написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Пролетарском районе после атаки дрона ранена женщина 1953 г. р., также повреждены 4 легковушки и остекление многоквартирного дома.

Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.