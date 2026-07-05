Четыре жителя ДНР пострадали во время атак беспилотников

В ДНР из-за атак БПЛА пострадали четыре человека Четыре жителя ДНР пострадали во время атак беспилотников

Москва5 июл Вести.В Донецкой Народной Республике во время атак украинских дронов ранения получили четыре человека. Об этом в своем МАХ-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в сообщении

В Кировском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 г.р.

В Калининском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили два человека.

В Волновахе в результате атаки на жилое домостроение пострадал мужчина 1951 г.р.

Кроме того, повреждены восемь домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовиков и легковой автомобиль в Донецке, Макеевке, Дебальцево, а также в Новоазовском, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Тельмановском муниципальных округах.