Москва5 июлВести.В Донецкой Народной Республике во время атак украинских дронов ранения получили четыре человека. Об этом в своем МАХ-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУговорится в сообщении
В Кировском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 г.р.
В Калининском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили два человека.
В Волновахе в результате атаки на жилое домостроение пострадал мужчина 1951 г.р.
Кроме того, повреждены восемь домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовиков и легковой автомобиль в Донецке, Макеевке, Дебальцево, а также в Новоазовском, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Тельмановском муниципальных округах.