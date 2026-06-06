Пять человек пострадали в ДНР из-за атак ВСУ

При атаках дронов ВСУ на ДНР пострадали пять человек Пять человек пострадали в ДНР из-за атак ВСУ

Москва6 июн Вести.Пять жителей ДНР, в том числе двое детей, пострадали в результате атак ударных дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Так, тяжелое ранение получил 72-летний житель села Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа. В Енакиеве мужчина 1963 года рождения получил ранение средней степени. На автодороге вблизи Докучаевска был ранен мужчина 1983 года рождения.

В Приморском районе Мариуполя пострадал мальчик 2011 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал парень 2008 года рождения написал Пушилин

Он добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, повреждения получили 11 объектов гражданской инфраструктуры и 14 жилых домов в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах.