В Петровском районе Донецка при атаке беспилотника пострадала женщина

В Донецке женщина пострадала в результате атаки украинского дрона В Петровском районе Донецка при атаке беспилотника пострадала женщина

Москва23 июн Вести.В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского дрона пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

По дополнительной информации, в результате атаки БПЛА в Петровском районе пострадала женщина 1960 г. р. написал Алексей Кулемзин

Ранее глава Донецка информировал, что от удара БПЛА по грузовому автомобилю муниципального предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление" в Петровском районе пострадал мужчина 1970 года рождения. Ему также оказали помощь.