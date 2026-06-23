Москва23 июнВести.В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского дрона пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
По дополнительной информации, в результате атаки БПЛА в Петровском районе пострадала женщина 1960 г. р.написал Алексей Кулемзин
Ранее глава Донецка информировал, что от удара БПЛА по грузовому автомобилю муниципального предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление" в Петровском районе пострадал мужчина 1970 года рождения. Ему также оказали помощь.