Москва9 авгВести.Ребенок получил ранения при вчерашней атаке украинских БПЛА на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Он уточнил, что об этом стало известно сегодня, 9 августа.

По поступившей информации, в результате вчерашней атаки БПЛА в Буденновском районе ранения получил ребенок 2019 г.р.

говорится в публикации

Пострадавшую доставили в больницу.

Накануне Кулемзин сообщал, что в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА на торговый объект пострадала женщина 1975 года рождения.