При атаке ВСУ на Донецк ранен ребенок

Ребенок получил ранения при атаке БПЛА на Донецк При атаке ВСУ на Донецк ранен ребенок

Москва9 авг Вести.Ребенок получил ранения при вчерашней атаке украинских БПЛА на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Он уточнил, что об этом стало известно сегодня, 9 августа.

По поступившей информации, в результате вчерашней атаки БПЛА в Буденновском районе ранения получил ребенок 2019 г.р. говорится в публикации

Пострадавшую доставили в больницу.

Накануне Кулемзин сообщал, что в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА на торговый объект пострадала женщина 1975 года рождения.