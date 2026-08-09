Москва9 авгВести.Ребенок получил ранения при вчерашней атаке украинских БПЛА на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
Он уточнил, что об этом стало известно сегодня, 9 августа.
По поступившей информации, в результате вчерашней атаки БПЛА в Буденновском районе ранения получил ребенок 2019 г.р.говорится в публикации
Пострадавшую доставили в больницу.
Накануне Кулемзин сообщал, что в Кировском районе Донецка в результате атаки БПЛА на торговый объект пострадала женщина 1975 года рождения.