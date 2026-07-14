Бытовой газ взорвался в тульской пятиэтажке, пострадавших нет

Взрыв газа повредил смежную стену в квартире в тульском городе Щекине Бытовой газ взорвался в тульской пятиэтажке, пострадавших нет

Москва14 июл Вести.Взрыв бытового газа разрушил смежную стену в квартире пятиэтажного дома в городе Щекине Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на улице Пионерской. По предварительным данным, никто не пострадал.

В городе Щекине … по прибытии подразделений было обнаружено, что в квартире на пятом этаже 5-этажного дома в результате взрыва бытового газа обвалилась смежная стена в кухне рассказали агентству в пресс-службе

По предварительным данным, никто не пострадал.