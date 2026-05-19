Москва19 маяВести.В Дагестане в частном доме, расположенном в поселке Ленинкент, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел утром 19 мая, во вторник, в микрорайоне 7.
В помещении санузла произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения… Пострадал мужчина 1996 года рожденияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавший госпитализирован с ожогами в РКБ имени Вишневского, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Детали случившегося выясняют специалисты.