Мужчина пострадал при взрыве газа в частном доме в Дагестане

Москва19 мая Вести.В Дагестане в частном доме, расположенном в поселке Ленинкент, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел утром 19 мая, во вторник, в микрорайоне 7.

В помещении санузла произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения… Пострадал мужчина 1996 года рождения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавший госпитализирован с ожогами в РКБ имени Вишневского, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Детали случившегося выясняют специалисты.