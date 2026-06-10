Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Дагестане

При пожаре на газопроводе в Дагестане пострадал один человек Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Дагестане

Москва10 июн Вести.В Дагестане во время пожара на магистральном газопроводе пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять - надышался продуктами горения. Легкое отравление без угрозы жизни, отвезли в Кизилюртовскую ЦРБ под наблюдение медиков уточнил собеседник агентства

Как сообщалось ранее, 9 июня около 19.45 на участке газопровода в Кизилюртовском районе республики произошли взрывы, после чего возникло факельное горение высотой до 15 метров. Предварительной причиной ЧП является разгерметизация трубопровода.