Москва10 июнВести.В Дагестане во время пожара на магистральном газопроводе пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
Один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять - надышался продуктами горения. Легкое отравление без угрозы жизни, отвезли в Кизилюртовскую ЦРБ под наблюдение медиковуточнил собеседник агентства
Как сообщалось ранее, 9 июня около 19.45 на участке газопровода в Кизилюртовском районе республики произошли взрывы, после чего возникло факельное горение высотой до 15 метров. Предварительной причиной ЧП является разгерметизация трубопровода.