Факельное горение на месте взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано

Сотрудники МЧС потушили факел, образовавшийся на газопроводе в Дагестане Факельное горение на месте взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано

Москва9 июн Вести.Пожарным удалось ликвидировать факельное горение после взрывов на участке магистрального газопровода в Кизилюртовском районе Дагестана, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

В настоящее время факельное горение ликвидировано. Жертв и пострадавших нет отмечается в сообщении

Из домовладений, находящихся поблизости от места горения, были эвакуированы около 140 человек. Их разместили у родственников. На данный момент люди начали возвращаться в свои дома.

Взрывы произошли на участке газопровода между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. После на месте ЧП возникло факельное горение высотой до 15 метров. Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин взял ситуацию под личный контроль.