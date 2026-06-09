Из дагестанского села после ЧП на газопроводе эвакуировали жителей 250 домов

Из села Нижний Чирюрт в Дагестане эвакуировали всех жителей Из дагестанского села после ЧП на газопроводе эвакуировали жителей 250 домов

Москва9 июн Вести.В селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана после взрывов и возгорания на магистральном газопроводе эвакуировали всех жителей, проживавших в 250 домах, сообщили РИА Новости в районной администрации.

Кроме того, были эвакуированы более 1400 жителей села Гельбах. Источник в администрации Кизилюртовского района уточник, что вывезли жителей 60 домов на трех улицах в нижней части села.

Со своей стороны, в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан, проинформировали, что горение ликвидировано.

После перекрытия задвижки на магистральном газопроводе факельное горение самоликвидировалось уточнили в ведомстве

По последней информации, эвакуированные уже начали возвращаться в свои дома, так как обстановку удалось стабилизировать.