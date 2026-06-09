Москва9 июнВести.В селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана после взрывов и возгорания на магистральном газопроводе эвакуировали всех жителей, проживавших в 250 домах, сообщили РИА Новости в районной администрации.
Кроме того, были эвакуированы более 1400 жителей села Гельбах. Источник в администрации Кизилюртовского района уточник, что вывезли жителей 60 домов на трех улицах в нижней части села.
Со своей стороны, в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан, проинформировали, что горение ликвидировано.
После перекрытия задвижки на магистральном газопроводе факельное горение самоликвидировалосьуточнили в ведомстве
По последней информации, эвакуированные уже начали возвращаться в свои дома, так как обстановку удалось стабилизировать.