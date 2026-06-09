Что известно о ЧП на магистральном газопроводе в Дагестане к этому часу

Что известно о взрыве газа в Дагестане к этому часу Что известно о ЧП на магистральном газопроводе в Дагестане к этому часу

Москва9 июн Вести.Вечером 9 июня 2026 года на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед Кизилюртовского района произошла разгерметизация трубы диаметром 1200 мм.

Данные об инциденте стали поступать по телефону экстренных служб в 19.45 по московскому времени.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, инцидент произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. После этого на месте ЧП возникло факельное горение высотой до 15 метров. Сообщалось, что для ликвидации очага пришлось перекрывать десятки километров газопровода на участке между 718-м и 661-м километрами.

Очевидцы произошедшего сообщали о серии взрывов. На кадрах, опубликованных местными пабликами, запечатлен момент начала аварии, где отчетливо видно, как следом за детонацией последовало интенсивное распространение пламени дальше по газопроводу. Сообщалось, что возгорание было видно за несколько километров.

Согласно актуальной информации, которую приводит пресс-служба спасательного ведомства, газ выгорел и факельное горение самоликвидировалось, вокруг газопровода фиксировалась горевшая "разрозненными очагами на общей площади около 20 квадратных метров" сухая трава. Впоследствии активное горение также ликвидировали.

По данным врио главы Дагестана Федора Щукина в результате произошедшего никто не пострадал. Приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов – с территории, прилегающей к месту аварии, эвакуированы 140 человек.