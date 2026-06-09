Мощный пожар после серии взрывов в Дагестане запечатлели очевидцы

Очевидцы сняли на видео мощный пожар после серии взрывов в Дагестане Мощный пожар после серии взрывов в Дагестане запечатлели очевидцы

Москва9 июн Вести.Очевидцы сняли на видео мощный пожар после серии взрывов на автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак) в Кизилюртовском районе Дагестана.

По данным регионального МЧС, произошло три взрыва.

На видео, опубликованном в местных пабликах, стена огня видна из дальних точек населенного пункта.

К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности сказано в сообщении МЧС в MAX

Информация об обстоятельствах инцидентах и причинах произошедшего, а также о повреждениях и пострадавших уточняется.