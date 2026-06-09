Москва9 июнВести.Очевидцы сняли на видео мощный пожар после серии взрывов на автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак) в Кизилюртовском районе Дагестана.
По данным регионального МЧС, произошло три взрыва.
На видео, опубликованном в местных пабликах, стена огня видна из дальних точек населенного пункта.
К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложностисказано в сообщении МЧС в MAX
Информация об обстоятельствах инцидентах и причинах произошедшего, а также о повреждениях и пострадавших уточняется.