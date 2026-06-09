Момент взрыва на магистральном газопроводе в Дагестане попал на видео

Момент взрыва газа и начавшегося пожара в Дагестане сняли на видео Момент взрыва на магистральном газопроводе в Дагестане попал на видео

Москва9 июн Вести.МЧС Дагестана приводит уточненные данные по взрыву газовой трубы в Кизилюртовском районе Республики.

Сообщения об инциденте в городе Кизилюрт стали поступать по телефону 112 сегодня, 9 июня, в 19.45 по московскому времени.

Как можно видеть на кадрах, опубликованных местными пабликами, следом за взрывом последовало интенсивное распространение огня дальше по газопроводу.

По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм.

Взрыв произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров сказано в сообщении

В настоящее время газопровод перекрыт с 718 км по 661 км.

Ранее врио главы Дагестана Федор Щукин сообщал, что к данному часу пострадавших нет. Приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов.

Ранее МЧС сообщало, что взрыв произошел на автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак).