Три взрыва прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане

Взрывы на газопроводе в Дагестане: горящий факел поднялся на 15 метров Три взрыва прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане

Москва9 июн Вести.На магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед диаметром 1200 миллиметров в Дагестане произошло три взрыва, жертв и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по республике.

По уточненным данным ведомства, взрывы гремели между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. На месте ЧП возникло факельное горение высотой до 15 метров.

Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр.

На месте происшествия работают от РСЧС 25 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и 3 единицы техники.

Ситуацию в районе Кизилюрта взял под личный контроль временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин.

Ранее сообщалось о трех взрывах на АЗС "Метан" в районе газораспределительной станции "Новый Сулак", расположенной в городском округе Кизилюрт.