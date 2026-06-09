Москва9 июнВести.На магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед диаметром 1200 миллиметров в Дагестане произошло три взрыва, жертв и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по республике.
По уточненным данным ведомства, взрывы гремели между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. На месте ЧП возникло факельное горение высотой до 15 метров.
Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й километр.
На месте происшествия работают от РСЧС 25 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и 3 единицы техники.
Ситуацию в районе Кизилюрта взял под личный контроль временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин.
Ранее сообщалось о трех взрывах на АЗС "Метан" в районе газораспределительной станции "Новый Сулак", расположенной в городском округе Кизилюрт.