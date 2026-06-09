Часть Махачкалы и два района Дагестана временно остались без газоснабжения

Подача газа прекращена в два района Дагестана, а также часть Махачкалы Часть Махачкалы и два района Дагестана временно остались без газоснабжения

Москва9 июн Вести.В Дагестане в результате пожара на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед прекращена подача голубого топлива в населенные пункты Кизилюрта, Кизилюртовского района, Кумторкалинского района, а также частично в Махачкалу. Об этом сообщила администрация города Кизилюрта

Данная мера является вынужденной, но абсолютно необходимой. Только полное прекращение подачи газа позволило избежать дальнейшего распространения огня и остановить факельный пожар, предотвратив более серьезные последствия поясняется в Telegram-канале мэрии

В администрации также предупредили, что в связи с отключением газа подача горячего водоснабжения в микрорайоны №0, 1 и 2 в Кизилюрте приостановлена на неопределенное время. Как предполагается, горячее водоснабжение будет возобновлено сразу после восстановления подачи "голубого топлива".

Как сообщалось ранее, 9 июня около 19.45 взрывы произошли на участке газопровода между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. После на месте ЧП возникло факельное горение высотой до 15 метров. К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать факельное горение.