Москва9 июнВести.В Кизилюртовском районе Дагестана из жилых домов, находящихся поблизости от места горения магистрального газопровода, эвакуированы около 140 человек, сообщил ТАСС глава Кизилюрта Саид Маматханов.
Из 45 домовладений, расположенных недалеко от места происшествия, эвакуированы около 140 человек. Все они размещены по родственникамсказал он
По информации республиканского управления МЧС России, три взрыва произошло на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Там возник пожар, горящий факел поднимался на высоту до 15 метров.
На данный момент подача газа по газопроводу прекращена. В трубе догорают остатки газа.
На месте работают специалисты МЧС и РСЧС.
В Кизилюрт выехал временно исполняющий обязанности министра энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.