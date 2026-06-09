В Дагестане эвакуированы около 140 человек, живущих рядом с горящим газопроводом

В Дагестане после взрывов на газопроводе эвакуировано порядка 140 человек В Дагестане эвакуированы около 140 человек, живущих рядом с горящим газопроводом

Москва9 июн Вести.В Кизилюртовском районе Дагестана из жилых домов, находящихся поблизости от места горения магистрального газопровода, эвакуированы около 140 человек, сообщил ТАСС глава Кизилюрта Саид Маматханов.

Из 45 домовладений, расположенных недалеко от места происшествия, эвакуированы около 140 человек. Все они размещены по родственникам сказал он

По информации республиканского управления МЧС России, три взрыва произошло на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Там возник пожар, горящий факел поднимался на высоту до 15 метров.

На данный момент подача газа по газопроводу прекращена. В трубе догорают остатки газа.

Жертв и пострадавших нет.

На месте работают специалисты МЧС и РСЧС.

В Кизилюрт выехал временно исполняющий обязанности министра энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.