Москва9 июнВести.Врио главы Дагестана Федор Щукин взял на личный контроль ситуацию в районе Кизилюрта, об этом руководитель субъекта сообщил в своем мессенджере MAX.
В настоящее время на месте ЧП работают все экстренные службы.
Пострадавших нетподчеркнул Федор Щукин
Глава региона заверил, что приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов.
Ранее сообщалось, что на автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак) прогремели три взрыва, после этого начался сильный пожар, очевидцы сняли происшествие на видео.