Щукин: в результате ЧП около Кизилюрта никто не пострадал

В результате взрывов и пожара около Кизилюрта никто не пострадал Щукин: в результате ЧП около Кизилюрта никто не пострадал

Москва9 июн Вести.Врио главы Дагестана Федор Щукин взял на личный контроль ситуацию в районе Кизилюрта, об этом руководитель субъекта сообщил в своем мессенджере MAX.

В настоящее время на месте ЧП работают все экстренные службы.

Пострадавших нет подчеркнул Федор Щукин

Глава региона заверил, что приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов.

Ранее сообщалось, что на автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак) прогремели три взрыва, после этого начался сильный пожар, очевидцы сняли происшествие на видео.