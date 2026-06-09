МЧС: три взрыва прогремели на автозаправочной станции "Метан" в Дагестане

На АЗС "Метан" в Дагестане прогремела серия взрывов МЧС: три взрыва прогремели на автозаправочной станции "Метан" в Дагестане

Москва9 июн Вести.В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан сообщили о чрезвычайном происшествии на автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак).

По данным ведомства, в экстренные службы поступили данные о трех взрывах на автозаправочной станции "Метан".

К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Информация об обстоятельствах произошедшего и наличии пострадавших уточняется.