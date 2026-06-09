Москва9 июнВести.В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан сообщили о чрезвычайном происшествии на автозаправочной станции "Метан" (ГРС Новый Сулак).

По данным ведомства, в экстренные службы поступили данные о трех взрывах на автозаправочной станции "Метан".

К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности

говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Информация об обстоятельствах произошедшего и наличии пострадавших уточняется.