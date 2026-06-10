Причиной ЧП на газопроводе в Дагестане могла стать разгерметизация

Названа предварительная причина взрывов на газопроводе в Дагестане Причиной ЧП на газопроводе в Дагестане могла стать разгерметизация

Москва10 июн Вести.Предварительной причиной ЧП со взрывом магистрального газопровода в Дагестане является разгерметизация. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Республики Дагестан Исрафил Исрафилов.

Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб уточнил он в своем Telegram-канале

Как сообщалось ранее, 9 июня около 19.45 на участке газопровода между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошли взрывы, после чего возникло факельное горение высотой до 15 метров. Пожарным удалось ликвидировать факельное горение.

В результате ЧП временно прекращена подача голубого топлива в населенные пункты Кизилюрта, Кизилюртовского района, Кумторкалинского района, а также частично в Махачкалу.